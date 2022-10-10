Махачкала, 10 октября 2022, 10:54 — REGNUM Власти Дагестана предприняли меры для поддержки семей мобилизованных из региона граждан. Родным призванных на военную службу бойцов будет выплачена единовременная помощь в сумме 100 тыс. рублей. Об этом 10 октября в ходе еженедельного совещания сообщил глава региона Сергей Меликов.
Также глава республики предложил исключить сумму в размере 100 тыс. рублей, которую получат семьи мобилизованных, из рассчета среднедушевого дохода семьи, который применяется при оказании ряда других мер социальной поддержки малоимущих семей.