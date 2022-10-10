Махачкала, , 10:54 — REGNUM Власти Дагестана предприняли меры для поддержки семей мобилизованных из региона граждан. Родным призванных на военную службу бойцов будет выплачена единовременная помощь в сумме 100 тыс. рублей. Об этом 10 октября в ходе еженедельного совещания сообщил глава региона Сергей Меликов.

Частичная мобилизация Mil.ru

«Семьи мобилизованных дагестанцев получат по 100 тысяч рублей. Прошу всех глав муниципалитетов и военкомов на местах организовать работу так, чтобы выплаты своевременно дошли до тех, кому они положены. Как я уже говорил ранее, пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Также глава республики предложил исключить сумму в размере 100 тыс. рублей, которую получат семьи мобилизованных, из рассчета среднедушевого дохода семьи, который применяется при оказании ряда других мер социальной поддержки малоимущих семей.