Эрбиль, Ирак, 10 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана прекращает военную операцию на территории Иракского Курдистана. Об этом 10 октября сообщает Shafaq со ссылкой на источник в руководстве КСИР.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным источников, обстрелы иракской территории были приостановлены в ночь с 9 на 10 октября. Решение принято в связи с желанием иранских властей снизить рост напряжённости на границе двух стран.

При этом источник издания подчеркнул, что в случае новых провокаций против Ирана обстрелы будут возобновлены.

«Устойчивость перемирия зависит от того, насколько правительство Курдистана может взять контроль над антииранскими оппозиционными силами. В противном случае, военные операции будут возобновлены», — заявил источник Shafaq.