Отрадненский район, Краснодарский край, 10 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Скандальный инцидент случился в школе №17 Отрадненского района Краснодарского края. Об этом сообщает управление образования Отраденского района.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

По имеющимся сведениям, учитель русского языка и литературы кубанской школы услышала, как в коридоре нецензурно выражался восьмиклассник. Со слов учителя, она в присутствии других ребят рассказала ему историю о писателе Хемингуэе, которого за нецензурные слова мать заставляла мыть рот с мылом. Педагог в шуточной форме предложила ученику сделать то же самое, и тот согласился.

В результате инцидента учитель уволена по собственному желанию 7 октября, директор освобождена от занимаемой должности с 10 октября.

Родители мальчика претензий к школе не имеют и просят прекратить проведение проверок в отношении педагога.