Белгород, 10 октября 2022, 10:54 — REGNUM К работе с семьями мобилизованных граждан подключат министерства здравоохранения и экономического развития Белгородской области. Об этом стало известно 10 октября на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил минздраву организовать полное медицинское сопровождение членов семей запасников. Военнослужащие обращаются к властям с просьбой организовать наблюдение за своими родственниками.
Миниэкономразвития и промышленности области поможет в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом.