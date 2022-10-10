Белгород, 10 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. К работе с семьями мобилизованных граждан подключат министерства здравоохранения и экономического развития Белгородской области. Об этом стало известно 10 октября на оперативном совещании в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Частичная мобилизация

Губернатор Вячеслав Гладков поручил минздраву организовать полное медицинское сопровождение членов семей запасников. Военнослужащие обращаются к властям с просьбой организовать наблюдение за своими родственниками.

«В последнее время много раз встречался с нашими военнослужащими. Ребята переживают за пожилых родителей, за своих жён, которые вскоре должны родить и за своих детей, которые имеют заболевания. Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть. Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключён второй брак. Помощь должна оказываться всем», — подчеркнул губернатор.

Миниэкономразвития и промышленности области поможет в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом.