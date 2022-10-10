Москва, , 10:53 — REGNUM На страницах ИА REGNUM вышел важный материал Елены Паниной, директора Института РУССТРАТ, под названием «Создание СМЕРШ — безотлагательное решение».

Итак, реакция на события на Крымском мосту чуть поутихла. Пришло время сконцентрироваться на необходимости решительной, но системной реакции на действия врага. Таков сегодня социальный запрос. И это должна быть системная работа.

СМЕРШ Цитата из фильма «В августе 44-го». Михаил Пташук. 2000 г.

С убийством Дарьи Дугиной, с взрывом Крымского моста стали очевидны промахи в нашей контртеррористической деятельности. Причём, ничего особенного наш противник не использует. Однако в некоторых аспектах он эффективен.

«Самое лежащее на поверхности системное решение, о чем говорят многие, вспоминая опыт ГКО времен Великой Отечественной войны, — это оперативно поменять сложившуюся систему управления, сконцентрировав координацию действий в руках специального органа во главе с Верховным главнокомандующим».

И далее речь должна идти о создании СМЕРШа. О его деятельности вольно и невольно сложено немало мифов (в том числе, глупых), но «в реальности же СМЕРШ был, с одной стороны, полноценной системой антитеррора, блокировавшей диверсионно-разведывательную активность врага, а с другой — высокоэффективным механизмом информации и контроля, позволявшим Ставке Верховного главнокомандующего иметь полную картину происходящего».

И, учитывая деятельность вражеских ДРГ, этот опыт крайне необходим сегодня. Пришло время возрождать СМЕРШ — и как можно раньше.