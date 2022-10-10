Новая Каховка, Херсонская область, 10 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В городе Новая Каховка Херсонской области, освобождённой от киевских нацистов, второй раз за день сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом 10 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Тревога

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая…», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога объявлена на находящейся под контролем нацистского киевского режима территории б. УССР.