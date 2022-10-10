Херсон, , 10:51 — REGNUM «А что такое, что с лицами укронацистов, когда по русски не понимают?» — так заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов отреагировал на опубликованное видео с запечатленным ракетным ударом Вооружённых сил РФ, снятое на улицах Киева 10 октября жительницей города. В своем телеграм-канале он также отметил:

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы наносим не ответные удары, мы начинаем разговаривать по взрослому с теми, кто нас не услышал. Все, кто пресмыкался и молился на укрнацистов и неофашизм, вы сделали свой выбор. Теперь живите жизнью Донбасса и Херсонщины. Все кто понимает нас, берегите себя — русские идут».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября, после теракта на Крымском посту, волна массированных ракетных ударов прокатилась по Киеву и западной территории б. УССР. О том, что одна из ударивших ракет упала на улице Владимирской, где расположен офис СБУ, подтвердил Мэр Киева Виталий Кличко.

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