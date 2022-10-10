Москва, 10 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 7 декабря 2022 года планирует рассмотреть иск Фонда православного телевидения к Google. Вероятно, истец, как и многие российские СМИ до него, требует разблокировать его аккаунт в видео-сервисе YouTube, но детали пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление было подано в конце сентября 2022 года. Дело слушает судья Мищенко. Фонд, судя по открытым данным, связан с телеканалом «Спас».

Напомним, ранее Google обязали разблокировать 27 аккаунтов учредителя телеканала RT — АНО «ТВ-Новости» в YouTube. Если требование после вступления решения в законную силу в течение пяти дней не будет выполнено, с Google LLC солидарно с Google Ireland Limited и российским активом компании — ООО «Гугл» будет взыскиваться судебная неустойка. Решение ещё может быть обжаловано. Судя по тому, что ответчик запросил протокол, он планирует оспорить вердикт.

Основанием для обращения в суд АНО «ТВ-Новости» и ещё ряда российских СМИ стала незаконная блокировка аккаунтов на видео-сервисе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Гугл» на сегодня выступает фигурантом банкротного дела, которое само же и инициировало после серии проигранных исков.