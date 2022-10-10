Херсон, 10 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На территории Херсонской области отбиты все атаки вооружённых формирований нацистского киевского режима. Об этом 10 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после взрывов в Полтавской области начались перебои с электричеством и водоснабжением.