Симферополь, , 10:48 — REGNUM Евгений Цоц на страницах ИА REGNUM выступает с более чем актуальной темой, вынося проблематику уже в заголовок статьи «Взрыв на Крымском мосту стал расплатой за ротозейство. И мягкотелость». Да, резко. Да, жёстко. Ну а разве не так?

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже и Михаил Подоляк откровенно злорадствует насчёт произошедшего. «Какое лицо у нас? — задаётся вопросом Цоц. - Ротозея, который проспал опасность? Увальня, который машет кулаками, но сам получает по сусалам от готового к драке бандита? А избивают охотно, вкладывая в удары всю ненависть и изощрённую ловкость». И ведь, действительно, обещали за атаки на Крым Судный день. Где он?

Так чего ещё ждать? Сколько можно говорить о том, что киевскому режиму помогает Запад? А как же наш спецназ? А как же наша космическая разведка? Да и почему мобилизация проводится вот так? «Ещё два года назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что число контрактников в Вооружённых силах превысило 400 тыс. человек. Не срочников, не офицеров, которые считаются отдельно. Это люди, избравшие своей профессией готовиться к боевым действиям, военному конфликту. Они получали жалование, страна вкладывала деньги в их обучение. Где эти солдаты?». А ведь есть ещё сотрудники силовых структур.

Вопросов много. И по обеспечению, и по обмену пленным, и по инфраструктуре. Отвечать на них нужно как можно быстрее, а главное — как можно увереннее.

Меж тем, заключает Евгений Цоц, «ответы очевидны уже давно и кристаллизованы. Ракетное превосходство пока ещё позволяет вывести из строя всю критическую инфраструктуру Киева — мосты, железные дороги, инженерные объекты. Пока ещё есть возможность ударов по пресловутым центрам принятия решений. Пока есть возможность обратиться к партнёрам за технической поддержкой — хорошими бронежилетами и касками, беспилотниками, высокоточным оружием. Пока можно задействовать зарубежные ЧВК. Добиться численного превосходства на линии соприкосновения, чтобы наступать и идти вперёд, а не отбиваться из последних сил за счёт смекалки и чьего-то личного героизма».