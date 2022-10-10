Ярославль, 10 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля попрощались с и. о. мэра города Ильёй Мотовиловым. Это произошло на заседании органа 10 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов и Сергей Калинин

О том, что Мотовилов уходит, народные избранники узнали из СМИ и стали на заседании прощаться с исполняющим обязанности.

«Заявление написано, поэтому, уважаемые коллеги, спасибо большое за оценку. Мы с вами достаточно долго и, я считаю, продуктивно с вами поработали и решали те задачи, которые надо было решать. И всем, конечно, депутатам, ещё 7 созыва, которые здесь присутствуют, также хочу сказать благодарности за ту огромную работу, которую мы с ними проводили. Вновь избранным депутатам я уже говорил неоднократно: уважаемые коллеги, работайте более внимательно, конструктивно взаимодействуйте с мэрией. Полное взаимодействие с мэрией приносит очень хороший результат. На благо города и ярославцев», — сказал депутатам Илья Мотовилов.

Ответное слово сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

«Когда Владимир Михайлович Волков неожиданно, может быть даже для себя, ушёл, Илья Владимирович подхватил эстафету и не просто её подхватил, а работал в самое тяжёлое её время. А в выборной компании проявил все свои организаторские способности. За что ему вдвойне мы, как избранные депутаты, должны быть благодарны. Потому что мне посчастливилось участвовать во всех штабах, видеть ту рутинную работу, которую он организовывал. Могу вам сказать, что это всё было достойно. Илья Владимирович, спасибо. И новых вам успехов», — сказал Сергей Калинин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполняющим обязанности мэра временно стал Вячеслав Гаврилов.