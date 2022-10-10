Донецк, , 10:47 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с донецким штабом #МЫВМЕСТЕ встретился с подразделением «Спарта». Они рассказали бойцам о конкурсе «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» и призвали в нем участвовать.

Денис Пушилин Иван Шилов, ИА REGNUM

В сентябре стартовали четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Все четыре конкурса строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут назначены на ответственные должности в системах управления этих территорий, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы.

На 10 октября на конкурсы «Лидеры возрождения» зарегистрировались более 12 тысяч человек.