В центре Челябинска установят «световой потолок» за 86 млн рублей
Челябинск, 10 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова будет установлен световой потолок. Его собираются смонтировать к 5 декабря, сообщает портал госзакупок.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Подрядчик уже определён. Общая стоимость работ составит порядка 86 млн рублей. Контракт предстоит подписать в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, тем временем жители Челябинска и области собирают вещи для мобилизованных. Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября.