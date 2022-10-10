Челябинск, 10 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Челябинске на пешеходной части улицы Кирова будет установлен световой потолок. Его собираются смонтировать к 5 декабря, сообщает портал госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Подрядчик уже определён. Общая стоимость работ составит порядка 86 млн рублей. Контракт предстоит подписать в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем жители Челябинска и области собирают вещи для мобилизованных. Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября.