Горно-Алтайск, 10 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Республике Алтай к началу октября в очереди на получение жилья состоят 1846 детей-сирот, 1436 из которых достигли 18-летнего возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В числе причин необеспечения сирот жилой площадью названы отсутствие свободных квартир по учётным нормам предоставления, стремительный рост цен на жильё, а также недостаточное финансирование.

В связи с этим надзорное ведомство инициировали увеличение финансирования программы в 2022 году на 91,6 млн рублей. Таким образом, всего на эти цели в этом году будет направлено 294,3 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«На 27.09.2022 в спецжилфонд Республики Алтай для детей-сирот приобретены 74 жилых помещения, при этом средства федерального бюджета освоены в полном объёме», — отметили в прокуратуре.