Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:47 — REGNUM У нас многие не понимают, что западная демократия и толерантность имеют обратную сторону. Об этом заявил политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Киевский каратель Жорин из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал видео расправы над жителями Купянска Цитата из видео

«А именно: абсолютную расовую и национальную нетерпимость, геноцид и нечеловеческую жестокость. Это тоже европейские ценности, о чем надо всегда не забывать. Поэтому кадры расправы над гражданскими в Купянске удивляют и не удивляют, зная кто стоит за киевскими националистами. Тут сразу вспоминается нечеловеческая резня хорватами католиками православных сербов, а опустевшие земли Новгородской, Псковской, Ленинградской областей… после Великой Отечественной войны. В последнем случае последствия этого жуткого геноцида русских до сих пор не преодолены, — отметил эксперт. — Весь северо-запад России вместе с Белоруссией плохо подсвечен ночью на снимках из космоса. Просто там мало людей живёт. Понятно, что там прошла нога «просвещённых» европейцев и «цивилизаторов». Поэтому надо нам всем не забывать с каким злом сейчас идёт борьба на территории бывшей УССР и за что мы боремся. В Российской и шире евразийской традиции всегда большую роль играла этническая и религиозная терпимость. России, в отличие от Европы, никогда не была «кладбищем народов».

При этом Андрей Полухин отмечает, что расправа над гражданскими в Купянске может быть и постановкой, Он добавил, что «надо разбираться».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 9 октября были опубликованы кадры с расправой над гражданскими в Купянске, которые сотрудничали с российской властью — людей со следами пыток хоронили в братских могилах. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что международных последствий у этой страшной истории не будет, поскольку повестку дня международных организаций «давно формируют уродцы из западных стран».

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