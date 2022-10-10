Екатеринбург, 10 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 81-летний мужчина стал жертвой мошенников. Уралец отдал злоумышленникам 4,2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по городу.

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Преступление произошло 7 октября. Уральцу позвонили неизвестные и сообщили, что его родственник попал в ДТП и теперь ему нужны деньги на лечение. На проведение операции якобы необходимо было 4,2 млн рублей. Именно такую сумму пенсионер и передал одному из мошенников.

Только на следующий день, 8 октября мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.