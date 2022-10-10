Пермь, , 10:45 — REGNUM В Перми затопило приёмное отделение хирургии горбольницы им. М. А. Тверье на ул. Братьев Игнатовых, 2. Об этом сообщают пользователи соцсети.

Кран Admnvrsk.ru

Утром 10 октября затопило первый этаж. Персонал клиники начал самостоятельно устранять последствия ЧП. Пациентам пришлось ждать приёма.

По данным информресурсов, первый этаж оказался в воде из-за коммунальной аварии. В больнице сорвало кран, и вода хлынула, быстро распространяясь по клинике. Сейчас неисправность устранили.