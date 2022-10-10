Барселона, Испания, 10 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» установит статую Лионеля Месси около своего домашнего стадиона «Камп Ноу». Об этом 10 октября сообщил президент клуба Жоан Лапорта.

Fcbarcelona.cat Лионель Месси

«Мы поставим статую Лео Месси за пределами «Камп Ноу». Решение принято», — цитирует Лапорту портал Goal.com.

Напомним, Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Всего в составе команды он провёл 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.

В составе каталонского клуба Месси стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, 10‑кратным чемпионом Испании. Кроме того, он является семикратным обладателем «Золотого мяча».