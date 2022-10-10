Кишинёв, , 10:42 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан утром 10 октября с помощью служебных автомобилей заблокировал проезд в центре столицы на проспекте Стефана Великого и Святого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Градоначальник, находясь на проезжей части, объяснил свой поступок тем, что в правящей партии «Действие и солидарность» обвинили его в содействии партии «Шор». Она в ходе протестов разбила палаточной городок, часть которого заняла дорогу. От мэра потребовали освободить дорогу, обвинив его в том, что это он дал разрешение на это.

«Кто-то умышленно заблокировал дорогу в Кишинёве и этот кто-то несёт за это ответственность. Мэрия не разрешала, — сказал Чебан, когда перекрыл трассу. — Если у вас есть разрешение на перекрытие дороги общего пользования, немедленно предъявите его».

Ранее он заявил в своём телеграм-канале, что это дело полиции разблокировать дорогу, а не мэрии. Утром 10 октября сотрудники полиции убрали те палатки протестующие, которые были на проезжей части.

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