Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Ленинградский областной суд признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников против мирного населения региона в годы Великой Отечественной войны геноцидом, передает 10 октября корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский в суде. vk.com/bez. sroka. davnosti

Напомним, в суд было передано более 40 томов материалов дела, в которые легли как письменные доказательства, так и допросы очевидцев и жертв нацистских преступлений, результаты поисковых мероприятий, изучения материалов Нюрнбергского трибунала, Ленинградского, Новгородского и других советских послевоенных процессов над нацистами и их пособниками. Также были допрошены ветераны войны — бывшие малолетние узники немецких концлагерей, эксперты и поисковики, которые продолжают исследовательскую работу.

Перед оглашением решения суда на судебных прениях выступил прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский. Обращаясь к суду и участникам, слушателям процесса он указал, что в стенах суда заканчивается по-настоящему исторический процесс для региона и всей страны.

«Прошли уже 77 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, завершен Нюрнбергский трибуна, отстроены заново города и села, почти зажили старые раны и тревоги. Но все ли жертвы обнаружены, все ли злодеи предстали перед судом? Ответ — нет», — сказал прокурор.

Он напомнил, что в годы войны в Ленинградской области от рук фашистов и их союзников погибло не менее 435 тысяч человек, что составляют 1/5 от населения современной Ленобласти. В ходе процесса были представлены доказательства расправ оккупантов над военнопленными и мирными гражданами, убийства детей, разрушения городов и населённых пунктов региона, уничтожение культурных ценностей, ущерб которым, по современным подсчетам, составил 1,9 трлн рублей.

Оглашая решение, суд признал преступления немецко-фашистских оккупантов и их пособников геноцидом населения Ленинградской области.

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