Сеул, , 10:42 — REGNUM В правительстве Южной Кореи подчеркнули важность понимания текущих вопросов безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителей администрации южнокорейского президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что данное заявление последовало после публикации высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о проведении тактических ракетных учений, которые проходили с 25 сентября по 9 октября.

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В администрации отметили, что безопасность жителей страны становится реальной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын сообщил о своем намерении не проводить переговоры с Южной Кореей и США.

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