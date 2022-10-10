Сеул, 10 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В правительстве Южной Кореи подчеркнули важность понимания текущих вопросов безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что данное заявление последовало после публикации высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына о проведении тактических ракетных учений, которые проходили с 25 сентября по 9 октября.

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В администрации отметили, что безопасность жителей страны становится реальной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын сообщил о своем намерении не проводить переговоры с Южной Кореей и США.

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