Донецк, 10 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов, сообщает 10 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял — артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 166 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Под огонь попали районы четырех населенных пунктов ДНР: Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая.