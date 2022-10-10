Москва, 10 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Одна из причин того, что Германия в августе 2022 года нарастила экспорт в РФ, заключается в укреплении рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«Скорее всего, это следствие реализации старых контрактов, а главное, укрепления рубля, которое делает экспорт в РФ более выгодным с коммерческой точки зрения (то, что не ограничено, закупать стало выгоднее), — сказал Данильцев. — Если курс сохранится, а новых ограничений не будет, то, скорее всего, Германия продолжит наращивать экспорт в Россию. Тем более что в сложившихся условиях это выгодно обеим сторонам с коммерческой точки зрения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что постепенно германский бизнес приноравливается к ситуации и находит обходные пути в Россию.