Москва, 10 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Если власти США ограничат поставки в Китай полупроводников и микросхем, то это не нанесет экономике КНР серьезного урона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Леля Паштова.

Aisart Микросхема

«КНР не получит ощутимого урона, так как технологические компании Китая показывают самые быстрые темпы роста, — сказала она. — Начиная с 2021 года 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими, хотя в 2020 году из 20 лидирующих в мире компаний китайских было только 8. Данные ограничения опять же вводятся, на мой взгляд, по двум причинам: во-первых, из-за боязни США потерять рынок. И во-вторых, чтобы ограничить использование полупроводников Китаем в военных целях».

При этом она подчеркнула, что крупнейшим в мире импортером чипов являлся Китай, но в 2022 он начал импортонезависимое производство микросхем.

«Так, китайская SMIC начала массовый выпуск микросхем по топологии 14-нанометровых микросхем без применения иностранных технологий и в настоящее время осваивает 7-нм и 5-нм, что делает страну более независимой, хотя это и технологии прошлого десятилетия. С другой стороны, Китай остается ключевым рынком для производителей полупроводников со всего мира, начиная от американской Qualcomm и заканчивая южнокорейской Samsung», — уточнила Паштова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США добавили 30 китайских организаций, в том числе производителя чипов YMTC, в список ограничения торговли.