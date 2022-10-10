Киев, , 10:39 — REGNUM Из-за повреждения контактной сети на западной части б. УССР возможны задержки поездов на этом направлении. возможности задержки поездов. Об этом 10 октября сообщает железнодорожная компания киевского террористического режима в своём телеграм-канале.

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«Укрзалізниця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что резервные тепловозы уже подготавливаются для обеспечения непрерывного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова в ряде районов города пропало электрическое и водоснабжение.