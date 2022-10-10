Лион, Франция, , 10:38 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Лоран Блан назначен на пост наставника футбольного клуба «Лион». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Лион» — ПСЖ Psg.fr

Отмечается, что контракт с 56-летним тренером рассчитан до 2024 года. Ранее, 9 октября, «Лион» отправил в отставку с поста главного тренера нидерландского специалиста Петера Боса.

Последним местом работы Блана был катарский «Эр-Райян». До этого он работал во французских клубах «Бордо» и ПСЖ, а также возглавлял сборную Франции.

Под его руководством «Бордо» стал чемпионом Франции (2009), а также выиграл Суперкубок Франции (2008, 2009) и Кубок лиги (2009). С ПСЖ он трижды выиграл чемпионат Франции (2014, 2015, 2016), два раза — кубок (2015, 2016), три раза — суперкубок страны (2013, 2014, 2015).