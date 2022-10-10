Москва, 10 октября 2022, 10:37 — REGNUM В России отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственной и агропромышленной отрасли с профессиональным праздником. Глава государства отметил, сегодня удалось не только наладить работу агропромышленного комплекса, но и найти новые возможности для развития отрасли, даже в условиях ограничений.
Россия по-прежнему входит в пятёрку стран-лидеров по экспорту зерновых и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, четвёртое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортёров растительных масел. Такие показатели привел Председатель Правительства России Михаил Мишустин на открытии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2022».
В социальных сетях к поздравлениям работников сельского хозяйства присоединились депутаты «новой волны», отметив, что Россия способна внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность.
Александр Спиридонов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил, что никакие санкции не повлияли на развитие агропромышленного комплекса.
Депутат напомнил о прошедшей накануне агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022», которая подтверждает реальные достижения регионов в области растениеводства, животноводства и пищевого производства.
Сергей Алтухов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по экономической политике подчеркнул, что без участия России стабилизировать ситуацию на мировом рынке продовольствия не получится.
Депутат добавил, что на прошедшей в Москве выставке «Золотая осень — 2022» кубанские аграрии представили лучшие достижения края в сфере сельхозпроизводства — виноградарства, растениеводства и животноводства.
Александр Мажуга («Единая Россия»), первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с праздником. Депутат подчеркнул, что развитие АПК является одной из ключевых задач партии «Единая Россия».
Парламентарий подчеркнул, что Народная программа уделяет большое внимание вопросам образования и науки в области агробиотехнологий.
К поздравлениям присоединился Олег Гарин («Единая Россия»), член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Парламентарий отметил, что наша страна полностью обеспечивает внутренний рынок необходимыми видами продуктов, успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспортные возможности. Депутат обратил внимание на вклад в это аграриев Удмуртской Республики. По мнению Олега Гарина, в республике большая часть ежедневного рациона каждого жителя составляют продукты местного производства. Всё это прямой результат вложенных работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий.
Андрей Гимбатов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отметил, что во все времена роль работников сельского хозяйства была ключевой в организации экономики и продовольственной безопасности нашей страны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.