Москва, 10 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В России отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент Владимир Путин поздравил работников сельскохозяйственной и агропромышленной отрасли с профессиональным праздником. Глава государства отметил, сегодня удалось не только наладить работу агропромышленного комплекса, но и найти новые возможности для развития отрасли, даже в условиях ограничений.

ИА REGNUM Сельское хозяйство

Россия по-прежнему входит в пятёрку стран-лидеров по экспорту зерновых и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, четвёртое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортёров растительных масел. Такие показатели привел Председатель Правительства России Михаил Мишустин на открытии Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2022».

В социальных сетях к поздравлениям работников сельского хозяйства присоединились депутаты «новой волны», отметив, что Россия способна внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность.

Александр Спиридонов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил, что никакие санкции не повлияли на развитие агропромышленного комплекса.

«Когда в мире стоит глобальная угроза голода, наша страна справляется отлично со сбором урожая. Сейчас крайне важно сделать акцент на переработке и экспорте излишек. Все это возможно благодаря модернизации производства и огромным инвестициям в отрасль», — сказал он.

Депутат напомнил о прошедшей накануне агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022», которая подтверждает реальные достижения регионов в области растениеводства, животноводства и пищевого производства.

«В павильоне «Техносалон» были представлены новые мощные тракторы и комбайны, современное оборудование и «умные системы», которые позволят и дальше модернизировать АПК», подчеркнул Александр Спиридонов.

Сергей Алтухов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по экономической политике подчеркнул, что без участия России стабилизировать ситуацию на мировом рынке продовольствия не получится.

«Несмотря на санкции, кубанские производители не только обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны, но и продолжают работать на внешних рынках», — сказал он.

Депутат добавил, что на прошедшей в Москве выставке «Золотая осень — 2022» кубанские аграрии представили лучшие достижения края в сфере сельхозпроизводства — виноградарства, растениеводства и животноводства.

Александр Мажуга («Единая Россия»), первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с праздником. Депутат подчеркнул, что развитие АПК является одной из ключевых задач партии «Единая Россия».

«Народная программа партии «Развитие села» и проект «Российское село» направлены на укрепление и развитие разных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, повышение эффективности мер по развитию сельскохозяйственного производства, возрождение российского села», — отметил Александр Мажуга.

Парламентарий подчеркнул, что Народная программа уделяет большое внимание вопросам образования и науки в области агробиотехнологий.

К поздравлениям присоединился Олег Гарин («Единая Россия»), член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Парламентарий отметил, что наша страна полностью обеспечивает внутренний рынок необходимыми видами продуктов, успешно решает вопросы продовольственной безопасности и наращивает экспортные возможности. Депутат обратил внимание на вклад в это аграриев Удмуртской Республики. По мнению Олега Гарина, в республике большая часть ежедневного рациона каждого жителя составляют продукты местного производства. Всё это прямой результат вложенных работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности усилий.

Андрей Гимбатов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям отметил, что во все времена роль работников сельского хозяйства была ключевой в организации экономики и продовольственной безопасности нашей страны.

«Сегодня же, в беспрецедентных условиях постоянного экономического давления на нашу страну, именно сельское хозяйство показывает стойкость, независимость от внешних условий и готовность работать для страны, для людей», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.