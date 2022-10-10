Москва, , 10:37 — REGNUM «Будущее русского языка зависит от нашей победы над Западом», — более чем справедливо констатирует Михаил Демурин в одноимённой статье для ИА REGNUM.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

7 октября Владимир Путин поддержал предложение главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о создании при СНГ некой международной организации по продвижению русского языка. Абсолютно верно!

Но мы должны понимать, что сила языка, его привлекательность напрямую зависит от его народа-носителя. К сожалению, в последнее время русское планомерно оттеснялось на второй план. А меж тем нельзя говорить о собственной идентичности, независимости и безопасности, оставаясь несвободными в плане идей и смыслов.

Так вот, хитрец Токаев пытается связать русский язык и некую структуру под эгидой СНГ. Но для чего живому русскому языку («живой как жизнь» — писал Гоголь) мертворождённые структуры? Ели мы победим коллективный Запад, то создадим «Российско-Евразийский Союз» — содружество государств, ориентирующихся на Россию, признающих свою благотворную зависимость от неё. И вот там будем пестовать русский язык.

А если проиграем, тогда и русский язык понесёт серьёзный ущерб, вплоть до летального… Но нет, мы не проиграем. Победа будет за нами!