Южно-Сахалинск, 10 октября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На Сахалине после теракта на Крымском мосту, который произошёл 8 октября, было созвано экстренное заседание антитеррористической комиссии, сообщили в правительстве островного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты

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Губернатор области Валерий Лимаренко поручил собственникам объектов топливно-энергетического комплекса усилить меры антитеррористической защищенности и не допустить ЧП.

Также в учреждениях образования и культуры проведут проверки оборудования систем оповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения о потенциальной угрозе, систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных пунктов основных входов в здания и на прилегающей к ним территории, обеспечение их охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативную видеозапись с места теракта на Крымском мосту опубликовала 8 октября пресс-служба Следственного комитета России.