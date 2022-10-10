Тутаев, Ярославская область, , 10:36 — REGNUM В Ярославской области автомобиль «Вольво» сбил двух велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сбили двух велосипедистов под Тутаевом УМВД по Ярославской области

Авария произошла 9 октября, около 12:10 в Тутаевском районе. Известно, что водитель «Вольво» не справился с управлением и сбил двух велосипедистов, ехавших по обочине в попутном направлении. После этого авто врезалось в дорожный знак и вылетело в кювет.

В результате столкновения 43-летний велосипедист скончался на месте, женщина 45 лет госпитализирована. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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