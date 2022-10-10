Киев, , 10:33 — REGNUM Роман Газенко обращает внимание читателей ИА REGNUM на любопытный материал издания «Тайм», который слишком напоминает электоральный агитпроп. Рекламирует он, как не трудно догадаться, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Да, тон публикации несколько снисходительный, но вот сигнал политический тут максимально серьёзен. Особенно, если учесть, что в августе Зеленский отправил в отставку двух видных силовиков: руководителя Службы безопасности Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. И это люди к киевскому режиму весьма близкие.

Фокус в том, что Зеленский, прикрываясь войной, сносит всех мало-мальски заметных конкурентов. Не Порошенко же с Арестовичем конкурировать с Зеленским станут. А вот Залужный вполне способен побороться за президентское кресло. Более того, нынешнее наступление ВСУ тоже можно и нужно рассматривать как часть предстоящей избирательной кампании.

Похоже, Запад всерьёз ставит на Залужного. Увидим, как развернутся события в ближайшее время.