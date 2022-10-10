Пермь, 10 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Пермском крае рекультивируют крупную свалку, которая расположена возле историко-природного комплекса регионального значения «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Об том сообщили 10 октября в пресс-службе краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Ликвидацию свалки ТКО осуществят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На эти цели федерального бюджета выделяют 238,9 млн рублей, 79,6 млн рублей — из регионального и 4 млн рублей — из местного.

Планируется, что рекультивация свалки пройдет в 2023 году. После чего в 2025 году приступят к благоустройству территории. Оно включает в себя работы по посеву многолетних трав и уход за ними.

Свалка эксплуатировалась с 1965 по 2016 годы. За это время на площади 10,59 га накопилось 764 тыс. кубометров мусора. В 2020 году свалку ТКО в Кунгуре обследовали. Минприроды региона добилось признания ее объектом накопленного вреда окружающей среде. В 2022 году объект включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.