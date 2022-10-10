Харьков, Украина, 10 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В результате взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Харькова в ряде районов города пропало электрическое и водопроводное снабжение. Об этом 10 октября сообщил харьковский мэр Игорь Терехов на своей странице в одной из соцсетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Предварительно три прилёта по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах пропал свет, отсутствует водоснабжение», — говорится в его сообщении.

Также Терехов добавил, что власти города пытаются восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывы прогремели в городе Конотоп в Сумской области на территории б. УССР.