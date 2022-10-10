Париж, , 10:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон едет в город Майенн 10 октября на инаугурацию первой из шести субпрефектур, которые глава государства пообещал вновь открыть, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Gouvernement.fr

Глава государства должен открыть субпрефектуру Шато-Гонтье, созданную в 1807 году, но закрытую после слияния в 2016 году этого района с районом Лаваль. Это одна из шести субпрефектур, которые должны увидеть свет к концу года в соответствии с обещанием президента обратить вспять тенденцию, которая до этого заключалась скорее в закрытии этих ветвей государства.

На данном этапе правительство не запланировало каких-либо новых субпрефектур, кроме шести, ожидаемых к концу года, но намерено «усилить префектурные группы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку заключенному белорусскому правозащитнику.

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