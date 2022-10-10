Ярославль, 10 октября 2022, 10:30 — REGNUM Муниципалитет Ярославля объявил конкурс на вакантную должность мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Документы на конкурс все желающие могут подавать с 13 по 26 октября. Итоги будут подведены 2 ноября, а 7 ноября депутаты муниципалитета выберут мэра из представленных кандидатур.
Против проведения конкурса высказалась только депутат Евгения Овод. Она предложила коллегам вернуться к прямым выборам главы города:
Впрочем, предложение Овод депутаты не стали даже обсуждать.
Депутаты большинством голосов поддержали решение о проведении конкурса на пост мэра города.
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