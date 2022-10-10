Ярославль, , 10:30 — REGNUM Муниципалитет Ярославля объявил конкурс на вакантную должность мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Документы на конкурс все желающие могут подавать с 13 по 26 октября. Итоги будут подведены 2 ноября, а 7 ноября депутаты муниципалитета выберут мэра из представленных кандидатур.

Против проведения конкурса высказалась только депутат Евгения Овод. Она предложила коллегам вернуться к прямым выборам главы города:

«Я считаю, поручение такое мне наши граждане дали, инициировать общественное обсуждение по выявлению мнений граждан города Ярославля: нужны ли выборы мэра? Потому что наши соцопросы, которые мы неоднократно проводили, показывают однозначно большой процент, подавляющий процент за возврат выборов мэра», — сказала Евгения Овод.

Впрочем, предложение Овод депутаты не стали даже обсуждать.

«Евгения Александровна, это ваша личная позиция. Вы как депутат знаете регламент внесения всех предложений, поэтому спасибо за выступление», — сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Депутаты большинством голосов поддержали решение о проведении конкурса на пост мэра города.

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