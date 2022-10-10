Москва, 10 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Приднестровский конфликт получится разрешить только в ходе переговоров глав государств, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор в интервью, опубликованном РИА Новости 10 октября.

Discred.ru Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Когда есть желание решить вопрос, то садятся за стол три человека, и находится решение во благо людей, а когда хочется размыть проблему и создать из неё миф, пиар, можно создать формат «5+2», «18+2», только толку от этого не будет», — заявил Шор.

Он добавил, что Кишинёв не может просто диктовать условия Тирасполю, ничего не предлагая. Политик уверен, что для разрешения конфликта нужно идти на компромиссы.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду, в отличие от предыдущего молдавского президента Игоря Додона, ни разу не встречалась с главой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским. Другие форматы переговоров также сворачиваются.