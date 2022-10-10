Екатеринбург, 10 октября 2022, 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге организована проверка по факту возможного нападения женщины на школьника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выполняют комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Они опрашивают свидетелей и родителей пострадавшего ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, инцидент произошёл в одной из школ Екатеринбурга. По данным СМИ, неизвестная набросилась на ребёнка.