Екатеринбург, 10 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организована проверка по факту возможного нападения женщины на школьника. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выполняют комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. Они опрашивают свидетелей и родителей пострадавшего ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошёл в одной из школ Екатеринбурга. По данным СМИ, неизвестная набросилась на ребёнка.