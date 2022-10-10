Уфа, , 10:32 — REGNUM Государственные награды военнослужащим, работникам государственных органов, транспорта, промышленности, науки и образования, культуры, здравоохранения и спорта вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что в преддверии дня Башкирии лучшим работникам различных отраслей были вручены ордена и медали, а также почётные грамоты, звания и благодарности.

«В этом зале собрались представители самых разных профессий. Каждый из вас — гордость нашей республики и заслужил слова сердечной благодарности», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Он напомнил, что сейчас народ встал на защиту Отечества.

«Наши воины проявляют настоящий героизм на поле боя. И наш святой долг — быть надёжной опорой для них, стать сильнее, несмотря ни на что», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что в основе достижений Башкирии — труд, опыт, ваши таланты, профессионализм ее жителей.