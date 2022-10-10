Киев, 10 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На территории трёх городов бывш. УССР зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают 10 октября власти населённых пунктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Объекты энергетической инфраструктуры выведены из строя в Харькове, Житомире и Львове. Часть населённых пунктов осталась без электричества и воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории бывш. УССР зафиксированы мощные взрывы. Владимира Зеленского, по данным СМИ, эвакуируют в секретный бункер.