Екатеринбург, 10 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Свердловской области за девять месяцев 2022 года зарегистрировано 39 292 преступления. Показатель на 4,1% ниже аналогичного годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Число особо тяжких преступлений в регионе сократилось на 9,9%. Кроме того, зарегистрировано уменьшение преступлений небольшой и средней тяжести.

Наиболее частотным преступлением стало хищение чужого имущества. В частности, совершенное путём кражи и растраты.

В результате преступных посягательств за девять месяцев 2022 года в области погибли 454 человека. В том числе 97 в результате автомобильных аварий из-за нарушения правил дорожного движения.

Отмечается, что большинство преступлений совершили мужчины. На женщин пришлось 16,5% преступлений, на несовершеннолетних — 4,3%.