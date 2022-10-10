10 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Агрессивная риторика в адрес КНДР, исходящая из США, Южной Кореи и Японии, исчерпала себя и свидетельствует о том, что у них закончились идеи по сдерживанию северокорейской ядерной программы. Однако пока им не хватает смелости публично признать, что борьба за денуклеаризацию Северной Кореи уже проиграна.

Татьяна Аннина, , 16:46 — REGNUM США должны признать, что им уже не удастся заставить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, и вместо этого сосредоточиться на мерах по снижению рисков и контролю над вооружениями, как сообщает газета Financial Times, опросившая международных экспертов по этому вопросу.

Вооруженные силы Северной Кореи Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам аналитиков, агрессивная риторика в адрес КНДР, исходящая из Вашингтона, Сеула и Токио, идет в разрез с тем фактом, что у них закончились варианты сдерживания северокорейской ядерной программы.

Эксперты утверждают, что США и их союзникам следует сосредоточиться на том, чтобы договориться с Пхеньяном о шагах по снижению риска конфликта на Корейском полуострове, даже если это равносильно молчаливому согласию на то, что Северная Корея будет и далее обладать ядерным оружием.

«Настойчивое требование денуклеаризации не просто провалилось, оно превратилось в фарс, — сказал эксперт по ядерному оружию в вашингтонском Фонде Карнеги за международный мир Анкит Панда. — Они проводят испытания, мы реагируем, продолжаем жить дальше. Северная Корея уже победила. Это горькая пилюля, но в какой-то момент нам придется ее проглотить».

Военный парад в Северной Корее. babeltravel

Официальные лица США и Кореи настаивают на том, что даже молчаливое признание статуса Северной Кореи как ядерного государства будет иметь опасные последствия для глобальных усилий по нераспространению ядерного оружия.

Однако директор программы по Северной Корее в аналитическом центре Стимсона в Вашингтоне Дженни Таун считает, что «окно для процесса денуклеаризации закрылось».

Таун указала на усиливающуюся гонку вооружений в Восточной Азии и растущую напряженность между США и Китаем. «Нереалистично думать, что в разгар всего этого Северная Корея будет думать о денуклеаризации, когда все остальные, включая Южную Корею, вооружаются», — сказала она.

«Послание Кима такое: «У нас есть ядерное оружие, оно будет у нас всегда, и мы будем использовать его по своему усмотрению», — заявил профессор Университета Кунмин в Сеуле и выдающийся эксперт по Северной Корее Андрей Ланьков.

Ланьков утверждает, что Пхеньян не согласится на переговоры до тех пор, пока денуклеаризация Северной Кореи остается хотя бы в качестве отдаленной политической цели США, но при этом Конгресс и общественность США не согласятся ни на что меньшее, чем капитуляция Северной Кореи в этом вопросе.

Ракета КНДР «Хвасон — 14» 444.hu

«Общественность США хочет, чтобы ее правительство добивалось исполнения несбыточной и опасной мечты, но северокорейцы ясно дали понять, что не собираются играть в эту игру, — убежден Ланьков. — Единственный способ убедить их рассмотреть вопрос об ограничении ядерного оружия — это заплатить им за это неприлично много».

Эксперты по вооружениям говорят, что северокорейский режим добился значительного прогресса на многих фронтах, несмотря на жесткие международные санкции.

«Большинство высокопоставленных американских чиновников, занимающихся политикой в отношении Северной Кореи, сейчас в частном порядке признают, что денуклеаризации не будет, но не могут или не хотят говорить об этом публично», — сказал основатель консалтинговой компании Korea Risk Group Чад О’Кэрролл.

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