* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Делегация министерства горнодобывающей промышленности движения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретилась с туркменскими официальными лицами по вопросу проекта по транспортировке газа из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию, известного как ТАПИ. Об этом сообщает информационное агентство «Бахтар».

Pixabay.com Флаг Туркмении

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилась к туркменским властям с просьбой представить план начала работ по проекту.

Запуск газотранспортного проекта Туркмении, который был запланирован в 2016 году, идёт очень медленно из-за ситуации с безопасностью в Афганистане.

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После падения предыдущего правительства официальные пакистанские источники заявили, что Азиатский банк, один из основных спонсоров проекта, прекратил финансирование ТАПИ, так как правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никем не признано.

Однако, как сообщает TOLO News, Шафи Азам, глава отдела экономических отношений министерства иностранных дел движения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в Кабуле, что официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Туркмении «договорились составить график реализации проекта ТАПИ в ближайшее время».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеются формализовать свои отношения с государствами региона за счёт привлечения инвестиций компаний из соседних стран, а также, увеличить доходы правительства, которое находится в критическом положении после прекращения международной помощи Афганистану.

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Инвестиции компаний региона пока остались на уровне разговоров. Одна из причин заключается в том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не получил признания и игнорирует интересы в сфере безопасности ведущих стран региона и мира.

Делегация министерства горнодобывающей промышленности утверждает, что в ходе этой поездки они «обсудили с туркменскими официальными лицами вопросы проектирования, потребления и организации газораспределительной сети в городе Герат».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под санкциями США, за исключением гуманитарных операций, таких как перевод денег на проекты, направленные на помощь народу Афганистана.

По законам США иностранным компаниям в случае нарушения американских санкций грозят большие финансовые штрафы и даже запрет на экономическую деятельность на американских рынках.