Кемерово, , 10:26 — REGNUM В Кемерове и Новокузнецке в рамках федерального проекта «УчимЗнаем» открыли сразу две госпитальные школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Госпитальные школы Правительство Кузбасса

Школы заработали на базе детского отделения Кузбасского онкодиспансера им. М. С. Раппопорта.

«Это основные клиники, где лечат пациентов с серьёзными заболеваниями со всего региона. Важно, что ребята получат возможность отвлекаться от болезненных процедур и заниматься привычными для себя делами: учебой, творчеством, играми, — прокомментировал глава области Сергей Цивилёв. — До конца октября такая же школа откроется в детской больнице имени Атаманова».

Уточняется, что работать с детьми будут специально подготовленные 78 педагогов и психологов.