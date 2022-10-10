Конотоп, Бывш. УССР, , 10:23 — REGNUM Взрывы прогремели в городе Конотоп в Сумской области на территории б. УССР. Об этом 10 октября сообщает киевское издание strana. ua в своём телеграм-канале со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Живицкого.

Взрыв Clker.com

«Удар по Конотопу в Сумской области. О нем заявляет губернатор Дмитрий Живицкий», — говорится в сообщении.

Как передавало, ранее стало известно, что в городе Ивано-Франковск, который находится на западной части территории б. УССР, также прогремели взрывы