Москва, 10 октября 2022, 10:23 — REGNUM Возобновить мораторий на банкротство призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Отказ от этой меры поддержки дал предсказуемые результаты — активизацию кредиторов уже в первые дни. Число исков будет возрастать, а после прохождения всех процедур уже в следующем году мы получим лавину банкротств, как результат — закрытие многих предприятий», — отметил Миронов.

По его убеждению, нельзя бросать бизнес на съедение кредиторам.

«Предприятия и так под многолетним прессингом — пандемия, санкции, уход сотрудников в рамках частичной мобилизации также будет сказываться. В этих условиях правительство должно не урезать, а наращивать антикризисную поддержку», — отметил парламентарий.

Запрет кредиторам принудительно взыскивать долги или инициировать процедуру несостоятельности действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Сразу после отмены моратория, со 2 по 6 октября, кредиторы уведомили о намерении обанкротить почти 2500 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что больше показателя за весь октябрь 2021 года, указывают аналитики.

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