Москва, , 10:23 — REGNUM Возобновить мораторий на банкротство призвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Отказ от этой меры поддержки дал предсказуемые результаты — активизацию кредиторов уже в первые дни. Число исков будет возрастать, а после прохождения всех процедур уже в следующем году мы получим лавину банкротств, как результат — закрытие многих предприятий», — отметил Миронов.

По его убеждению, нельзя бросать бизнес на съедение кредиторам.

«Предприятия и так под многолетним прессингом — пандемия, санкции, уход сотрудников в рамках частичной мобилизации также будет сказываться. В этих условиях правительство должно не урезать, а наращивать антикризисную поддержку», — отметил парламентарий.

Запрет кредиторам принудительно взыскивать долги или инициировать процедуру несостоятельности действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года. Сразу после отмены моратория, со 2 по 6 октября, кредиторы уведомили о намерении обанкротить почти 2500 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что больше показателя за весь октябрь 2021 года, указывают аналитики.

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