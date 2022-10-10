Чебоксары, 10 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Чувашии готовят на законодательном уровне меры поддержки попавших под частичную мобилизацию жителей. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, сообщил 10 октября глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

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С его слов, перед органами исполнительной и муниципальной власти поставлена задача в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в нормативно-правовые документы, чтобы данные меры поддержки заработали.

«Также дал поручение пересмотреть бюджеты, которые направлены на новогодние праздники. Отменить все праздничные мероприятия, а средства, которые высвобождаются, направить на помощь мобилизованным и их семьям», — написал Николаев в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM передавало, 3 октября глава Чувашии заявил о решении направить недельную зарплату на помощь мобилизованным.

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